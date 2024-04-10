Программу єОселя частично закроют уже в июне? В "Укрфинжитло" дали ответ на слухи

В госпрограмме возможны изменения

С 1 октября 2022 года в Украине начала работу государственная программа массовой ипотеки "єОселя" со ставкой в 3-7% годовых. И вот в Сети появилась информация о том, что уже с 1 июня по этой программе нельзя будет приобрести жилье на вторичном рынке недвижимости, что абсолютно спокойно можно сделать сегодня.

Подобные заявления появились в социальной сети Instagram. В своем обращении автор этого заявления предлагает желающим купить жилье по єОселе поспешить до мая.

Вместе с тем каких-то официальных сведений о подобном решении на сайтах органов государственной власти, ответственных за реализацию программы, не имеется. Так, по данным Минэкономики кредитами воспользовались уже 8800 украинских семей на сумму более 13,6 млрд грн.

При этом в государственной компании "Укрфинжитло", занимающейся реализацией госпрограммы єОселя "Телеграфу" сообщили, что пока данных о соответствующих изменениях в законодательстве они не имеют. В случае же их появления, информация об этом обязательно будет сообщена.

Иными словами, в "Укрфинжитло" опровергли подобные слухи, хотя и не могут исключать изменения ситуации в дальнейшем.

Как сообщают "Телеграфу" собственные источники из числа банков и девелоперских компаний, участвующих в реализации госпрограммы єОселя, основания для подобных идей имеются.

"Примерно с осени 2023 года все ярче проявляется тенденция идеи сосредоточить основные усилия по действию программы єОселя на первичном рынке недвижимости. Поскольку тем самым удастся строить новое жилье и создавать новые рабочие места, пополнять госбюджет налогами, подобные мысли поддерживаются и государственными органами", — пояснил источник "Телеграфа", объясняя почему могли возникнуть разговоры об "уходе" єОселя с "вторички".

Тем временем с 1 августа 2023 года єОселя заработала не только для льготных категорий населения, но и прочих, правда с рядом условий. Более подробно с условиями для участников программы можно ознакомиться на сайте компании "Укрфинжитло". Также можно изучить примерный график и суммы платежей, составленный "Телеграфом" для разных условий ипотеки.