В России заочно "осудили" бригадного генерала ВСУ: за что именно

Украина, как и сам генерал, пока не прокомментировали это

В так называемом ДНР страна-террористка заочно осудила бригадного генерала ВСУ Андрея Гнатова на 28 лет. Его объявили в розыск в России.

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ. Там пишут, что Гнатов якобы отдавал приказы о прицельном минометном обстреле населенных пунктов в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР с июля по сентябрь 2019 года.

Тогда были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, но официального подтверждения этому нет.

Украина, как и сам Гнатов, пока не прокомментировали "заочное" осуждение.

Андрей Игнатов – что известно

Бригадный генерал Андрей Гнатов является заместителем командующего войсками ОК Юг.

В 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск.

С 2016 по 2018 год руководил штабом 36 отдельной бригады морской пехоты.

С 2018 по 2021 год командовал 36 отдельной бригадой морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

В 2022 году возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2022 года получил звание бригадного генерала и шеврон лично от президента Украины Владимира Зеленского.

В 2022 году сменил генерала Дмитрия Марченко, возглавив оборону Николаева.

В ноябре 2022 года стал одним из командующих увольнением Херсонщины.

Весной 2023 года руководил обороной Бахмута, входившего в зону ответственности ОСУВ Хортица под командование Александра Сырского.

Андрей Гнатов был одним из офицеров, формировавших подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым. Как и каждый морпех, имеет право носить берет цвета морской волны, сдав для этого соответствующий экзамен.

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. А также бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.