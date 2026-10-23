120 тонн груза и размах крыла 73 метра: чем особенный украинский Ан-124 "Руслан", что загорелся в Японии

Возгорание быстро потушили, пострадавших нет

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Украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" загорелся в Японии во время посадки в международном аэропорту Тюбу, в городе Токонаме 22 октября около 19:20. Пожар быстро был потушен, а затем воздушное судно вырулило на стоянку. Пострадавших нет.

Телекомпания NHK сообщила, что авиадиспетчеры заметили признаки возгорания после приземления самолета. Взлетно-посадочную полосу закрывали на 15 минут. Местные экстренные службы осмотрели ее, после чего аэропорт вернулся в обычный режим работы. Японские СМИ сообщали, что Ан-124 начал летать в Тюбу месяц назад.

На самолете возникло возгорание. Фото: news.web.nhk

Огонь быстро потушили. Фото: news.web.nhk

АН-124 "Руслан" загорелся в аэропорту Тюбу. Фото: news.web.nhk

Что известно об Ан-124 "Руслан"

Ан-124 перевозит крупногабаритные и тяжелые грузы. Максимальная грузоподъемность модели Ан-124-100 – около 120 тонн.

Длина самолета – 69,10 метра, размах крыла – 73,30 метра. Грузовая кабина имеет 36,5 метра в длину, 6,4 метра в ширину и 4,4 метра в высоту. Ее объем – 1160 кубических метров. Вместе с рампами длина кабины достигает 43,7 метра.

Характеристики Ан-124

Пол грузовой кабины изготовлен из титанового сплава. На борту есть два крана грузоподъемностью по 10 тонн, а также передвижные электрические лебедки, каждая с тяговым усилием до 4,5 тонн.

Опытный образец Ан-124 впервые поднялся на воздух 24 декабря 1982 года в Киеве. При разработке самолета специалисты проанализировали 540 вариантов компоновки и опробовали в аэродинамических трубах 185 моделей, в том числе 36 вариантов крыльев.

Ан-124 эксплуатирует авиакомпания "Авиалиния Антонова". После начала полномасштабного российского вторжения компания перенесла основную операционную базу в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле.

Как сообщал "Телеграф", АН-124 "Руслан" – второй в мире по грузоподъемности после Boeing 747-8 и первый среди военных транспортников. Он установил 21 мировой рекорд в 1985 году.