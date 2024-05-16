"Нужно обезопасить мирных жителей": в ООН осудили атаки РФ и обратились к Украине

В ООН напомнили Путину о нормах международного гуманитарного права

В ООН в очередной раз осудили удары армии РФ по украинским городам. Международная организация призвала обезопасить школы, больницы и другие объекты от атак.

Об этом заявила гуманитарная координаторка ООН в Украине Дениз Браун. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать международное гуманитарное право.

Дениз Браун отреагировала на очередной удар россиян по Херсону, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе двое детей. Также враг повредил жилые дома и учебное заведение.

"Это только через день после моего возвращения из Харькова, где я видела разрушительные последствия усиления ударов Вооруженных сил Российской Федерации для тысяч людей, вынужденных бежать, спасая жизнь, оставляя все, что имели. Многие — это пожилые люди, которые боятся, что никогда не смогут вернуться", — сказала она.

Дениз Браун добавила, что гуманитарное сообщество продолжает "без устали работать", чтобы поддержать украинцев. Также она напомнила россиянам о важности соблюдения международного гуманитарного права. Согласно ему, запрещены нападения на медицинские учреждения, школы и другие гражданские объекты.

"Международного гуманитарного права следует соблюдать. Необходимо обезопасить мирных жителей, дома, школы и больницы. Они не должны быть мишенью", — сказала координаторка ООН.

Напомним, что 15 мая армия РФ ударила по Центральному району Херсона в результате чего пострадали 13 человек. А 16 мая оккупанты обстреляли Корабельный район города, ранив двух людей — 54-летнюю женщину и 52-летнего мужчину. А в Харьковской области путинские солдаты продолжают попытки наступать. В ночь на 16 мая они ударили по Харькову, повредив 5-этажное здание и 8 автомобилей. Ранены 2 человека: 20 и 40 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. В ООН озвучили цифры.