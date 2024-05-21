В Росії заочно "засудили" бригадного генерала ЗСУ: за що саме
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Україна, як і сам генерал поки не прокоментували це
В так званому "ДНР" країна-терористка заочно засудила бригадного генерала ЗСУ Андрія Гнатова на 28 років. Його оголосили в розшук у Росії.
Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ. Там пишуть, що Гнатов нібито віддавав накази на прицільний мінометний обстріл населених пунктів у Тельманівському та Новоазовському районах ДНР з липня по вересень 2019 року.
Тоді було частково пошкоджено та повністю знищено 19 житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, але офіційного підтвердження цьому немає.
Україна, як і сам Гнатов поки не прокоментували "заочне" засудження.
Андрій Гнатов – що відомо
- Бригадний генерал Андрій Гнатов є заступником командувача військ ОК Південь.
- 2001 року закінчив Харківський інститут танкових військ.\
- З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти.
- З 2018 до 2021 року командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.
- У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ.
- У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського.
- 2022 року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.
- У листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонщини.
- Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ Хортиця під командування Олександра Сирського.
Андрій Гнатов був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим. Як і кожен морпіх, має право носити берет кольору морської хвилі, склавши для цього відповідний іспит.
Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова. А також колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.