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В Росії заочно "засудили" бригадного генерала ЗСУ: за що саме

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Автор
Андрій Гнатов
Андрій Гнатов. Фото Новинарня

Україна, як і сам генерал поки не прокоментували це

В так званому "ДНР" країна-терористка заочно засудила бригадного генерала ЗСУ Андрія Гнатова на 28 років. Його оголосили в розшук у Росії.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ. Там пишуть, що Гнатов нібито віддавав накази на прицільний мінометний обстріл населених пунктів у Тельманівському та Новоазовському районах ДНР з липня по вересень 2019 року.

Тоді було частково пошкоджено та повністю знищено 19 житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, але офіційного підтвердження цьому немає.

Україна, як і сам Гнатов поки не прокоментували "заочне" засудження.

Андрій Гнатов – що відомо

  • Бригадний генерал Андрій Гнатов є заступником командувача військ ОК Південь.
  • 2001 року закінчив Харківський інститут танкових військ.\
  • З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти.
  • З 2018 до 2021 року командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.
  • У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ.
  • У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського.
  • 2022 року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.
  • У листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонщини.
  • Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ Хортиця під командування Олександра Сирського.

Андрій Гнатов був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим. Як і кожен морпіх, має право носити берет кольору морської хвилі, склавши для цього відповідний іспит.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова. А також колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.