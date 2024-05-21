В Росії заочно "засудили" бригадного генерала ЗСУ: за що саме

Україна, як і сам генерал поки не прокоментували це

В так званому "ДНР" країна-терористка заочно засудила бригадного генерала ЗСУ Андрія Гнатова на 28 років. Його оголосили в розшук у Росії.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ. Там пишуть, що Гнатов нібито віддавав накази на прицільний мінометний обстріл населених пунктів у Тельманівському та Новоазовському районах ДНР з липня по вересень 2019 року.

Тоді було частково пошкоджено та повністю знищено 19 житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, але офіційного підтвердження цьому немає.

Україна, як і сам Гнатов поки не прокоментували "заочне" засудження.

Андрій Гнатов – що відомо

Бригадний генерал Андрій Гнатов є заступником командувача військ ОК Південь.

2001 року закінчив Харківський інститут танкових військ.\

З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти.

З 2018 до 2021 року командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ.

У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського.

2022 року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.

У листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ Хортиця під командування Олександра Сирського.

Андрій Гнатов був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим. Як і кожен морпіх, має право носити берет кольору морської хвилі, склавши для цього відповідний іспит.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова. А також колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.