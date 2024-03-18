Боевики "ДНР" приговорили бойцов "Азова" к огромным срокам по циничному обвинению: названы имена
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 548
Российские марионетки продолжают устраивать судилища над украинскими защитниками
Так называемый "верховный суд" террористической организации "ДНР" приговорил десятерых украинских военнопленных к огромным срокам. Военнослужащих цинично обвинили в "обстрелах жилых домов в Мариуполе".
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны-агрессора, бойцы подразделения Нацгвардии "Азов" получили 26-27 лет колонии строгого режима.
Согласно ее информации, "осуждены" были Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин
Россияне обвиняют азовцев в том, что те якобы обстреляли многоэтажные дома из ствольной артиллерии, чем нанесли им ущерб. Мирные жители при этом не пострадали, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в России вынесли приговор военнослужащему вооруженных сил Украины Антону Байдракову по обвинению в якобы убийстве мирной жительницы Мариуполя в марте 2022 года. Суд "приговорил" его к 18 годам лишения свободы.