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Боевики "ДНР" приговорили бойцов "Азова" к огромным срокам по циничному обвинению: названы имена

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Боевики "ДНР" приговорили бойцов "Азова" к огромным срокам по циничному обвинению: названы имена Новость обновлена 18 марта 2024, 19:41

Российские марионетки продолжают устраивать судилища над украинскими защитниками

Так называемый "верховный суд" террористической организации "ДНР" приговорил десятерых украинских военнопленных к огромным срокам. Военнослужащих цинично обвинили в "обстрелах жилых домов в Мариуполе".

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны-агрессора, бойцы подразделения Нацгвардии "Азов" получили 26-27 лет колонии строгого режима.

Согласно ее информации, "осуждены" были Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин

Россияне обвиняют азовцев в том, что те якобы обстреляли многоэтажные дома из ствольной артиллерии, чем нанесли им ущерб. Мирные жители при этом не пострадали, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в России вынесли приговор военнослужащему вооруженных сил Украины Антону Байдракову по обвинению в якобы убийстве мирной жительницы Мариуполя в марте 2022 года. Суд "приговорил" его к 18 годам лишения свободы.

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