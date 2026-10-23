В Днепре есть необычно роскошный "АТБ": чем раньше было это здание (фото)
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Раньше там был ресторан "Пузата хата"
Украинцев поразил "АТБ"-дворец в Днепре. Речь идет об "АТБ-маркете" на Вокзальной площади.
На "АТБ"-дворец обратила внимание пользовательница соцсети Threads, опубликовав фото супермаркета. Жители города в комментариях ей объяснили, что это "АТБ" у железнодорожного вокзала Днепра.
"АТБ" занимает два этажа "дворца" — большого трехэтажного торгово-бытового комплекса, возведенного в советские времена как часть инфраструктурного ансамбля Привокзальной площади вокруг железнодорожного вокзала.
В советское время и в 1990-х годах в здании работали гастрономические отделы, магазины одежды и обуви. Также там размещались бытовые услуги для пассажиров вокзала и горожан.
Здание построено в едином стиле со всем комплексом площади. После второй мировой войны архитекторы реализовали концепцию симметричной и величественной застройки. "Дворец" имеет характерные признаки классической советской архитектуры 1950-х годов: массивные колонны, высокие потолки, большие арочные окна и декоративную лепнину.
Как рассказали днепряне в комментариях, в этом "АТБ" обычно скупаются в дорогу. Ранее в здании кроме "АТБ" работали другие торговые точки, однако сейчас они в большинстве своем закрыты.
"Торговый центр на вокзальной площади. Там обычно скупаются в дорогу, поэтому АТБ там большой, двухэтажный! Кроме АТБ там вроде бы что-то еще было, но оно вечно закрыто сейчас", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из крупнейших "АТБ" перессорил украинцев. Где он расположен.