"Когда болит зуб, мы хотели отрезать голову": Железняк объяснил, что не так с новыми правилами бронирования

Забронированных могут уменьшиться

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В Украине готовят изменения к правилам бронирования работников, которые вызвали дискуссии о подходах к мобилизации и роли военного руководства в принятии таких решений. В то же время остаются вопросы относительно эффективности действующих механизмов мобилизации и борьбы с коррупцией.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он объяснил, когда могут принять постановление о бронировании, пополнят ли лишенные брони работники ряды ВСУ и почему считает выполнение действующих законов ключевым условием для решения проблем с мобилизацией.

Когда примут постановление о бронировании

— Когда могут принять постановление о бронировании? Есть ли уже понимание относительно сроков?

— Должны принять на этой неделе. Когда именно — я не знаю.

— Почему во время подготовки постановления не советовались с народными депутатами?

— У них была идея: Ставка (Ставка Верховного Главнокомандующего — ред.) приняла решение, его нужно выполнить, как всегда, времени нет. Не знаю. После того как мы внесли постановление, они немного начали консультации. И дай Бог, чтобы я не ошибался, но будет лучше.

Последний инсайт, о котором я писал: они оставили 95% и 95% (квота бронирования для ТЭК и ОПК — 95%. — ред.), а если хочешь 100%, то идешь в координационный центр. Уже не так. Убрали историю с квотированием в отношении тех, кто не подлежит мобилизации. То есть обязательность координационного центра убрали (рекомендательный характер), а решения принимают министерства. Есть много нюансов, но по сравнению с начальной позицией, будто она будет изменена.

Настаивают ли военные на изменениях

— Некоторые ваши коллеги из оборонного комитета считают, что координационного центра вообще не должно быть, а изменения в постановление — это жесткая позиция военных. Они действительно лоббируют эти изменения?

— Это позиция Генштаба. Там говорят, что им не хватает людей, что количество забронированных растет, и предлагают разобраться, почему это происходит. Злоупотребления есть? Есть. Честно, что тут говорить — они есть. Проблема в том, что у нас, когда болит зуб, мы хотели отрезать голову.

Есть Ставка, и решение приняли так, как приняли.

Ярослав Железняк

Пополнят ли разбронированные работники ряды ВСУ

— После изменения постановления определенное количество людей могут лишить бронирования. Пополнят ли они ряды ВСУ?

— Есть статистика, которая свидетельствует, что достаточно малое количество людей, которых лишают брони, потом идет в ВСУ. Но посмотрим. Наверное, какая-то часть пополнит войско. Логично. Или что они будут делать — сидеть дома или искать какие-то квазиварианты?

— То есть они могут остаться дома и перейти в категорию уклонистов?

— В том числе. Но не обязательно они станут уклонистами. Их могут и не призвать. Такая история.

Но это большая проблема. Есть еще СОЧ, есть люди, которые так или иначе находятся вне контроля, есть те, кто покидает страну.

Почему ужесточение ответственности не решит проблему

— Многие ваши коллеги критикуют правительство и говорят, что мобилизационный ресурс ищут "под фонарем". Почему при этом нет новых жестких ограничений для уклонистов и военнослужащих, которые самовольно оставили часть? Планируются ли такие изменения?

— Это не правительство, это Ставка. Если бы начали выполнять даже те законы, которые уже есть, ситуация была бы лучше. Но пока мы этого не видим.

— То есть ужесточать ответственность нет смысла, если действующие законы не выполняются?

— Можно ужесточать для галочки. Но институты должны работать.

Есть ли коррупция в ТЦК? Есть. И конкретный прайс есть — ваши коллеги прямо об этом публикуют. Можно же поставить простую задачу: можем ли мы с этим бороться?

Мы действительно верим, что никто не знает? Большое количество людей знает. Даже я знаю из историй о том, как с каждого предприятия, с каждого работника берут по 2000 долларов. Задокументировать это для правоохранителей — три секунды.

Это массовая история. Поэтому простой вопрос: кто это крышует и почему нет реакции? Мы действительно верим, что они все этого не видят?

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правительство хочет изменить бронирование от мобилизации.