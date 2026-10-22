Самая тревожная цифра? Либанова сказала, сколько людей осталось в Украине

Элла Либанова озвучила новые демографические данные и назвала главные причины

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На середину 2026 года население Украины оценивают в 28,5 миллиона человек – на полмиллиона меньше, чем ранее озвученные 29 миллионов. Новый результат расчетов Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины впервые публично назвала его директор Элла Либанова. Она выступила со сцены и объяснила: главная причина сокращения – выезд людей за границу.

Новая оценка населения и причины сокращения

Расчеты завершили буквально на днях. Либанова подчеркнула: если главная причина сокращения населения – миграция, то эти люди остались живы, а значит, есть перспектива их возвращения.

"Почему я говорю, что слава богу? Потому что, как бы то ни было, эти люди остались живы. Вернем мы их в Украину – прекрасно. Не вернем, но они украинцы, они будут жить, пусть и за границей. Тех, кто погиб, мы уже не вернем", – сказала Элла Либанова.

По предварительной совместной оценке Госстата и Института демографии, в июле 2026 года на подконтрольной правительству территории жили около 29 миллионов человек. Чтобы получить эту цифру, сопоставили данные трех мобильных операторов с государственными реестрами. Расчет учитывал людей, фактически находившихся на этой территории, в том числе внутренне перемещенных лиц. Погрешность могла составлять около 300 тысяч.

Элла Либанова / РБК-Украина

После войны Либанова опасается отъезда мужчин

Больше всего демографа беспокоит миграция после окончания войны и отмены военного положения. Тогда мужчины смогут выехать за границу, в том числе к своим семьям. Риск зависит от того, смогут ли вернувшимся с фронта предложить работу и достойную оплату труда.

"Когда мужчины получат возможность выехать, когда вернутся с фронта, мы не сможем предложить им работу, которую они сочтут достойной, и зарплату, которую сочтут приемлемой. И тогда возникает вопрос: где воссоединятся украинские семьи – в Украине или за ее пределами?" – сказала Элла Либанова.

По прогнозу Либановой, следующую волну отъезда могут вызвать решения семей о том, где жить вместе. Она назвала эту волну мужской и подчеркнула: будущая миграционная ситуация зависит прежде всего от военных, но также и от всех украинцев.

"Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно. И зависит это главным образом, безусловно, от наших военных, тут сомнений нет, но также и от всех нас", – заявила Элла Либанова.

Сколько людей осталось в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", экспертные оценки населения Украины составляют около 29 миллионов человек и могут иметь погрешность примерно в миллион. Это помогает понять, почему во время войны разные расчеты дают разные результаты оценок населения. Госстат определяет численность на начало каждого года по данным Министерства юстиции о рождениях и смертях, а также сведениям Государственной миграционной службы или реестров территориальных общин. Согласно описанной процедуре, сначала проводят перепись, а затем рассчитывают базовую оценку на 1 января ближайшего года.