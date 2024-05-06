Не Зеленским единственным: в РФ объявили в розыск Данилова, Авакова и ряд других чиновников

Их разыскивают "по статье УК", но не уточняется, по какой

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. А также бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Об этом написали пропагандистские СМИ, ссылаясь на сайт МВД РФ.

В розыск также объявили бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экспредседателя Верховной Рады и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Отмечается, что их разыскивают по статье УК, но не уточняется, по какой.

Напомним, в субботу, 4 мая, на сайте Министерства внутренних дел России появилось сообщение о розыске еще одного известного политического деятеля Украины. И им оказался действующий президент Владимир Зеленский. В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали это событие. Там заявили, что российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск Президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния.

Днем ранее, "Телеграф" писал, что российские силовики объявили в розыск двух известных украинцев. Они занимали высокие должности. Речь идет о бывшем министре финансов Александре Шлапаке и бывшем главе Нацбанка Степане Кубиве.