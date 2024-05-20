Отдыхает на Кипре и поет русские песни: где сейчас живет скандальная экс-прессофицер ГПСУ Плантовская (фото, видео)

Неизвестно, кем сейчас работает бывшая работница госучреждения

Бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая в прошлом году попала в громкий скандал, продолжает вести роскошную жизнь за пределами Украины. Судя по ее публикациям, проживает она в Варшаве.

Девушка активно делится откровенными фото с отдыха и не только на своей странице Instagram. Не так давно Иванна Плантовская отдыхала на Кипре.

Вся лента в ее социальной сети состоит из фото в разных купальниках на фоне бассейнов и пляжей. Последние публикации Иванны Плантовской из Кипра, а перед этим, в апреле, бывшая пресс-офицер ГПСУ отдыхала в Доминиканской Республике с неким мужчиной. Кто он и как долго состоит в отношениях с Плантовской неизвестно. Но под фото с ним она указала, что ее жизнь "заиграла новыми красками".

Также Иванна Плантовская продолжает слушать песни российских исполнителей и выкладывать это в сторис. На этот раз она подпевала под песню российского певца JONY (Джахида Афраил оглы Гусейнли) "Love Your Voice".

Чем занимается Иванна Плантовская за границей и на что ведет такой роскошный образ жизни — загадка. В ее профиле в соцсетях указаны два города проживания: Одесса и Варшава, а также сказано, что она снимается для брендов и занимается рекламой.

Напомним, что скандал случился именно из-за роскошного образа жизни Иванны Плантовской во время ее службы в ГПСУ. Она встретила Новый год-2023 в Париже, в то время как в Украине продолжалась война. В сети осудили образ жизни госслужащей и после сильного хейта ее перевели из Южного регионального управления госпогранслужбы Украины в Житомирский пограничный отряд. А вскоре и вовсе уволили.

Однако после скандала Иванна Плантовская не прекратила выставлять свою жизнь напоказ. Более того, она посмеялась над теми, "у кого нет денег". Девушка считает, что ей просто завидуют те, кто не может жить так же на широкую ногу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что спустя несколько месяцев после скандала Иванна Плантовская уехала из Украины. Причину переезда она назвать не стала. Спустя несколько месяцев бывшая сотрудница ГПСУ стала снова выставлять напоказ свою лакшери жизнь за границей.