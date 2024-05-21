После волны возмущения: в Раде отзывают скандальный законопроект о "налоге на бездетность"

В сети негодуют из-за предложения принять такой законопроект

"Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал в Раде законопроект, которым буквально предложено ввести "демографический сбор", или "налог на бездетность". Однако внедрять такие нововведения никто и никогда в стране точно не будет.

Такую реакцию на законопроект опубликовал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам,

"Да, сразу. Никакие "демографические" налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет. Воспринимайте просто как очередную д****ную идею трусковецкой школы экономики. Как они еще и сюда из Минэкономики и ОП кэшбек "Сделано в Украине" не додумались прицепить я прямо удивляюсь", — сказал Железняк.

Спустя некоторое время он отметил, что этот законопроект все же долго не прожил. Автор отклонил его.

Законопроект имел цель увеличить рождаемость в Украине. То есть, для украинцев возрастом от 21 до 58 лет документом предлагалось ввести дополнительные налоговые ставки в зависимости от наличия у них детей.

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Реакции на законопроект

Адвокат Антон Болтик пишет, что "еще немного и налог на воздух появится". При этом пользователи высказали свое недовольство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховную Раду подали законопроект, согласно которому родственникам умершего человека могут переходить его долги перед кредиторами.