"Це вже не червона лінія": Зеленський розповів, чи застосує Путін ядерну зброю проти України

Застосування ядерної зброї призведе до Третьої світової

Російський диктатор Володимир Путін є ірраціональною людиною, але ядерну зброю він застосовувати не стане. Головна причина у тому, що він дуже любить життя.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times. За його словами, щоб розпочати повномасштабну війну проти сусідньої держави, Путін має бути або ірраціональним, або мати домовленості з іншими країнами про те, що йому за це нічого не буде.

Зеленський зазначив, що якщо російський диктатор не мав жодних домовленостей і він просто вирішив, що ніхто не захищатиме Україну, то він міг би відразу ж застосувати ядерну зброю.

Крім того, за словами українського президента, Росія могла застосувати зброю масового ураження в перший рік, коли починала розуміти, що не зможе здобути швидку перемогу.

"Можливо, він (Путін, — ред.) ірраціональний, але він дуже любить своє життя і розуміє, що всі двері будуть повністю зачинені, якщо він скористається ядерною зброєю. Тому що застосування ядерної зброї – це не червона лінія. Це інший рівень. Це Третя світова війна", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше заявляв, що росіяни змогли накопичити 10 тисяч ракет до установок С-300. Завдяки цьому вони здатні ще довго тероризувати українські прикордонні міста.