Путин снова пугает: в России начались учения по отработке применения ядерного оружия

Информируя об учениях, в РФ снова заговорили об обеспечении "территориальной целостности и суверенитета"

Во вторник, 21 мая 2024 года, министерство обороны Российской Федерации сообщило о начале учений в Южном военном округе. Это выглядит как бряцание "ядеркой", а первый этап включает практическую отработку подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

О начале учений министерство обороны РФ сообщило в официальном Telegram-канале. Личный состав будет обрабатывать задачи получения боеприпасов для ОТРК "Искандер" и снаряжения ими ракет-носителей с отправкой в указанный район.

"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", ― говорится в сообщении.

Личный состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ также будет отрабатывать снаряжение боевыми частями (в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал") единицы авиации. Как говорится в сообщении, это учение направлено на "поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия". Якобы его проводят в качестве ответа на "угрозы отдельных западных официальных лиц".

"Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", ― говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая Путин отдал приказ провести ядерные учения в России. Якобы это ответ на западные провокации".

Его подручные продолжили развивать тему. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил США и Запад об "усилении мер ядерного сдерживания" из-за их помощи Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко тоже высказался насчет учений. Он заявил, что белорусские войска присоединяться к российским на втором этапе.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему не стоит бояться ядерных учений в России. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук обратил внимание на несколько важных нюансов.