Целый список статей: СБУ объявила подозрение известному украинскому продюсеру Бардашу

Фигурант скрывается от правосудия на территории России

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который сбежал в РФ и не раз отличался скандальными заявлением об Украине получил подозрение от СБУ. Правоохранители собрали достаточную доказательную базу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Следователи установили, что предатель в начале полномасштабного вторжения бежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного телеграмм-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей. Среди прочего – фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров кремля на видеохостинге YouTube.

Отмечается, что все вышесказанно уже подтвердила экспертиза, инициированная Службой безопасности. В связи с этим следователи заочно сообщили Бардашу о подозрении по целому ряду уголовных статей:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", — сообщили в СБУ.

Для справки: Юрий Бардаш родился и вырос в Алчевске, который с 2014 года оккупирован Россией. В свое время он продюсировал несколько музыкальных проектов, среди которых Quest Pistols, "Грибы", Wellboy, "Нервы" и другие.

Напомним, ранее Бардаш похвастался, что получил российское гражданство.