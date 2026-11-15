Укр

"Жемчужина желания". Украинцы ностальгируют по сувениру, который был мечтой каждой девочки (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Перед открытием раковины нужно было загадать желание Новость обновлена 15 ноября 2026, 20:43
Перед открытием раковины нужно было загадать желание. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одни до сих пор хранят украшение, другие только недавно осуществили детскую мечту

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Украинцы вспомнили прошлые времена, когда в продаже появились наборы с раковиной, внутри которой была жемчужина для кулона. Необычный сувенир из прошлого напомнил украинцам детство и замечательные моменты из их жизни.

О таком украшении напомнила пользовательница под ником mammysanny93 в социальной сети Threads. В наборе Love Pearl продается металлическая баночка с раковиной и кулон на цепочке – именно для него и предназначалась жемчужина.

Рамка с жемчужиной и ностальгия по прошлому

Девушка вспомнила прошлые годы, когда такие наборы только появлялись. По ее словам, эти моменты невозможно забыть.

"Знаете, что вспомнила? Когда-то продавались ракушки, в которых были жемчужины, и ракушка еще и воняла дико, но потом в кулончик – и красота. Есть кто еще вспомнил?" – написала женщина.

Розовая коробка Love Pearl, металлические баночки и кулоны на цепочках на синих подставках в форме сердца
Жемчужину из раковины укладывали в кулон, входивший в подарочный набор Источник: Фото: Threads/@mammysanny93

Что пишут в комментариях?

Пользователь @lizabellenova рассказала, что до сих пор имеет такое украшение, хотя уже его не носит. В памяти остался и особый ритуал, сопровождавший открытие раковины.

"У меня есть такая. Еще с года 2007. Но не ношу. Называлась, если не ошибаюсь, "Жемчужина желания". Там еще нужно было загадать желание перед тем, как откроешь", – поделилась @lizabellenova.

Свой кулон вспомнила и @m_daria_a: у нее он был в форме дельфина. А для @zolotavskaya этот набор так и остался несбывшейся детской мечтой – она написала, что очень хотела его, но никогда не имела.

Историей неудачного открытия набора поделилась @ya.tshchk. Ее воспоминание связано со школьным подарком, а вернуться к давнему желанию удалось уже впоследствии.

"В этом году успешно закрыла этот гештальт. В школе когда-то всем девушкам подарили такие наборы. Открывая свой, я уронила жемчужинку в раковину и уже не смогла достать", — рассказала @ya.tshchk.

Другая участница обсуждения, @anna_shushailo, связала эти наборы с двумя поездками – детским отдыхом на Азовском море и покупкой в Хорватии.

"В этом году купили такие в Хорватии в супермаркете. В детстве на Азовском море покупали", — написала @anna_shushailo.

Пользователь @kcucha622023 вспомнила, что покупала такой сувенир в Крыму. А @privedenka_i_ko брала наборы и для себя, и для подруги – автор сообщения ответила, что делала так же.

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Теги:
#Украшения #Ностальгия #Украинки #Набор #Перлиною