Цілий список статей: СБУ оголосила підозру відомому українському продюсеру Бардашу

Фігурант ховається від правосуддя в Росії

Український продюсер Юрій Бардаш, який втік до РФ і не раз вирізнявся скандальними заявами про Україну, отримав підозру від СБУ. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Слідчі встановили, що зрадник на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські повідомлення на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube.

Зазначається, що все сказано вже підтвердила експертиза, ініційована Службою безпеки. У зв’язку з цим слідчі заочно повідомили Бардашу про підозру про цілій низці кримінальних статей:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.", — повідомили в СБУ.

Для довідки: Юрій Бардаш народився та виріс у Алчевську, який з 2014 року окупований Росією. Свого часу він продюсував кілька музичних проєктів, серед яких Quest Pistols, Гриби, Wellboy, Нерви та інші.

Нагадаємо, раніше Бардаш похвалився, що отримав російське громадянство.