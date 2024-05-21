Война уничтожает леса: названы последствия, с которыми украинцы столкнутся совсем скоро

На сегодняшний день тысячи гектаров леса уничтожены

Война в Украине длится более 10 лет, оказывая серьезное влияние на экологию. Это напрямую отразится и уже отражается на нашем будещем.

О том, какие последствия для Украины будет иметь уничтожение лесов рассказал "Телеграфу" эколог МБО "Экология-Право-Человек" Анатолий Павелко в статье "Война с Россией грозит землетрясениями и наводнениями. Эколог рассказал, где они могут быть".

Он объяснил, что лес является стабилизирующим фактором в увлажнении окружающей территории. В маловодный период помогает поддерживать определенный уровень водности в поверхностных водных объектах и уровень грунтовых вод. Но на сегодняшний день тысячи гектаров леса уничтожены.

"По сути леса прекращают выполнять водоохранные и климатоохранные функции. В результате можем говорить о катастрофических засухах, ветровой эрозии и выдувании верхнего слоя почвы. Вероятно, мы будем наблюдать эти явления. Собственно, мы уже их наблюдаем в последние годы на востоке Украины, где очень часто можно увидеть пылевые смерчи над зоной ведения боевых действий", — отметил Павелко.

Напомним, ранее мы писали о том, как война в Украине меняет климат в Европе.