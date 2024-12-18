Речь Порошенко "до мурах" взорвала сеть. Самые яркие мемы (фото)

Ее название вызвало резонанс

В сети появились многочисленные мемы, посвященные недавней речи пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Ее запись была опубликована на официальном YouTube-канале политка.

Этот ролик подписан там как "Промова Порошенка. До мурах". Собственно, его название и вызвало столь бурную реакцию пользователей соцсетей.

Люди начали шутить, что Порошенко якобы буквально записал свое обращение к муравьям. Стоит отметить, что в случае с названием ролика речь шла о том, что само содержание обращения должно пробирать слушателей "до мурашек".

Авторы мемов всячески пытались обыграть эту тему, изображая, как Порошенко обращается к насекомым. А кое-кто нашел ролик уже с обращением президента Владимира Зеленского, в названии которого тоже были слова "до мурах".

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку мемов о смерти российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от взрыва тротила, который заложили в самокат в Москве. В большинстве своем они созданы вокруг самоката и того, что на них не желательно кататься зимой.