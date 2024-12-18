Не ровесники динозавров: ученые рассказали, когда появились кольца Сатурна

Главная особенность шестой планеты могла появиться чуть позже рождения Солнечной системы

Среди ученых давно ведутся дебаты относительно того, насколько старыми являются кольца Сатурна. Большинство теорий говорили, что их возраст составляет 100-300 миллионов лет, то есть, что они появились примерно во времена правления динозавров. Однако новое исследование готово подвергнуть эти выводы сомнению.

В своей новой работе ученые допускают, что кольца такие же старые, как и Сатурн. Исследование было обнародовано в журнале Nature Geoscience.

Старые теории появления колец гласили, что Сатурн гравитацией разорвал на куски какую-то комету или ледяную Луну примерно 100 миллионов лет назад. Ключевым аргументом в сторону этой теории было то, что космическая пыль и материал микрометеоритов со временем налипали бы на кусочках льда, делая их темнее в течение больших промежутков времени. Однако этого не произошло, а кольца все еще сохраняют свою чистоту и блеск.

Впрочем, ученые из университета Токио бросили вызов этим выводам и заявили, что кольцам уже может быть около 4 — 4,5 миллиарда лет. То есть, по возрасту им чуть меньше, чем Солнечной системе.

Они смоделировали поведение микрометеоритов, которые врезаются в кольца Сатурна, и выяснили, что в момент удара они бы достигли температуры около 10 тысяч градусов по Цельсию. В этот момент они бы попросту испарились, образовав облако ионов и наночастиц.

В ходе многочисленных симуляций авторы исследования показали, что материал микрометеоритов не оседает на льдинках, а вместо того уносится либо в атмосферу планеты, либо выбрасывается обратно в открытый космос.

Таким образом в новом исследовании звучит предположение, что кольца Сатурна сохраняют свою чистоту не потому что они молоды, а благодаря склонности к самоочистке.

Это также могло бы объяснить причину того, почему кольца разных планет имеют разный химический состав — они изначально могли быть созданы из разного "строительного материала" и оставаться незагрязненными одним и тем же типом космической пыли.

Как сообщалось ранее, ученые недавно заметили на одном из спутников Сатурна таинственное пятно. Они до сих пор не могут понять, что это было и, главное, куда оно исчезло.