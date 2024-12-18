Россияне могли захватить еще одно село на Донбассе. Как сейчас выглядит линия фронта (карта)

По сравнению с предыдущим днем россияне несколько снизили свою наступательную активность

Идет 1029-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 17 декабря, до 22:00, на фронте произошло 183 боевых столкновения (для сравнения, накануне их было 226). Россияне могли оккупировать еще одно село на Донетчине и имели другие продвижения в области.

По данным портала DeepState, россияне могли оккупировать Солнцевку — село Кураховской городской громадыПокровского района Донецкой области. Также враг продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, Курахово, Пушкино, Даченского и Возрождения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество вражеских атак в течение 16 декабря (до 22:00) произошло на Покровском направлении. Там россияне 35 раз пытались продвинуться в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

"Сегодня (17 декабря, — ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 349 оккупантов, из них 149 — безвозвратно. Также уничтожены мотоцикл и 30-мм станковый автоматический гранатомет, кроме того, поврежден танк, боевая машина пехоты и автомобиль россиян", — рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении россияне 26 раз пытались прорвать нашу оборону. Бои шли около населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Потери врага на этом участке фронта составили 23 оккупанта, из них восемь — безвозвратно. Кроме того, уничтожены две и повреждены шесть единиц автомобильной техники врага.

На Времевском направлении российская армия устроила 22 атаки на наши подразделения. Россияне атаковали в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

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