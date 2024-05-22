Подозрение экс-заму Ермака Смирнову: НАБУ детально описало схему на 15,7 млн

В период с 2020 по 2022 гг. чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн. грн

Бывший заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака подозревается в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении.

Об этом в среду, 22 мая, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. До этого СМИ писали о том, что речь идет об Андрее Смирнове.

"В период с 2020 по 2022 гг. чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн. грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн. грн", — говорится в сообщении бюро.

Также в НАБУ подчеркнули, что речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместа в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Для сокрытия наличия данного имущество, бывший замглава ОП оформил его на родного брата и друга, оставив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

Как прокомментировал Смирнов

В комментарии для "Украинской правды" он подтвердил, что получил подозрение.

"Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне уведомления о подозрении. Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое. Второе. Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами. Вручение подозрения и обыск прошли быстро и деликатно — к детективам замечаний нет. Для меня ничего необычного не произошло. Такие уж у нас современные реалии политики. Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами", — сказал Смирнов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 марта президент Украины Владимир Зеленский официально уволил двух заместителей Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове. Смирнов был на этой должности с 10 сентября 2019 года.