9 млрд грн направил Ринат Ахметов в помощь военным и гражданским украинцам

Общая сумма, которую бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям увеличилась до 9 млрд грн (свыше $258 млн) за 27 месяцев полномасштабного вторжения.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, общин и защитников Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Силовые подразделения по всей стране систематически получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, подземные укрытия и противоминные тралы нашего собственного производства и разработки, дроны, тепловизоры, средства РЭБ, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, бронежилеты из нашей стали, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали". Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности, в ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города из I и II группы инвалидности получат собственное жилье. В 2024 году запланировано приобрести 100 квартир.

Системная гуманитарная помощь от бизнеса и проектов Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Люди получают продукты, бытовые принадлежности, лекарства, средства гигиены и т.д.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн. продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Предоставляет обогреватели, помощь в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

ФК "Шахтер" оказывает помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям пострадавших от войны регионов. Клуб организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу. 22 млн грн дохода от товарищеского матча с "Тоттенхэмом" клуб направит на проекты поддержки и помощи пострадавшим в результате войны украинцам. Кроме того, всего с начала года на помощь военным, мирным жителям и детям клуб направил более 9 млн. грн.