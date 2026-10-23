В Кремле назвали дату и место переговоров. Когда раньше встречались Украина, США и Россия
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О готовности возобновить переговорный процесс заявил Путин
Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России запланированы на первую половину ноября. Они должны пройти в Абу-Даби (ОАЭ).
Об этом сообщают РосСМИ. Песков добавил, что основной темой встречи станет "обеспечение безопасности России и Украины после достижения мирного урегулирования". Точная дата встречи пока еще не определена.
Путин заявил, что готов возобновить трехсторонние переговоры — что известно
На днях в ходе встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом Владимир Путин заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Киевом и Вашингтоном. Как сказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, они могут пройти во второй декаде ноября.
"Путин сказал Уиткоффу, что РФ в целом готова возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме", — отметил Ушаков.
Когда были предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией
Предыдущие трехсторонние переговоры Украины, США и России прошли на уровне технических команд в Женеве 18 февраля 2026 года. До этого представители трех стран встречались 22-24 января в Абу-Даби. Переговоры в таком формате были приостановлены после начала американо-израильской операции против Ирана.
Ранее "Телеграф" разбирался, почему Россия хочет провести переговоры именно в первой половине ноября. Есть несколько причин, почему Москва могла выбрать это время.