Укр

В "АТБ" действуют строгие стандарты по отношению к работникам: что точно запрещено

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Облик сотрудников регламентируют внутренние правила Новость обновлена 24 октября 2026, 07:29
Облик сотрудников регламентируют внутренние правила. Фото Коллаж "Телеграф"

Прописана даже длина ногтей

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В "АТБ" существуют строгие требования относительно внешнего вида работников. Женщины, работающие в сети, должны соблюдать правила по одежде, маникюру и макияжу.

Об этом рассказали представители "АТБ". По их словам, в сети действуют требования по дресс-коду, а также существует распоряжение, где четко указаны стандарты внешнего вида работников магазинов.

"Основное — работники должны носить фирменную одежду, иметь чистый и опрятный внешний вид, сдержанный макияж и цвет ногтей. Но ведь все мы люди, и вкусы у всех разные!", — отметили в сети.

В то же время, согласно правилам сети, у работниц должны быть ухоженные чистые руки с аккуратным маникюром. Лак допускается только неяркий, а длина ногтей не больше 3 мм.

Волосы должны быть аккуратно уложены. Макияж только легкий и незаметный.

Запреты по внешнему виду работников "АТБ"

Есть несколько табу для сотрудников сети. Им запрещены:

  • спортивная одежда, майка, шорты;
  • спортивная и пляжная обувь, сандалии;
  • наличие головного убора в помещении;
  • яркий вечерний макияж;
  • длинные ногти с ярким броским лаком и рисунком;
  • прозрачная или открытая одежда (блузки и платья на бретельках, без рукавов, топы, глубоко декольтированная одежда, короткие юбки и платья, длиной выше 5 см от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие требования к работникам-мужчинам есть в "АТБ". Им запрещено носить бороду и пользоваться духами с резким запахом.

Теги:
#Правила #Супермаркет #Магазин #АТБ