Сделать проезд бесплатным предлагают для людей критически важной профессии

Автор обращения предлагает ввести льготу на проезд в городском и пригородном транспорте.

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Законодательно закрепить право медицинских работников на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте всех форм собственности, кроме такси, предлагают на официальном портале Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию к правительству. Автор обращения Владислава Витюк подчеркивает: медицинские работники ежедневно спасают жизни украинцев в крайне сложных условиях войны.

Они работают в ночные смены, по выходным, во время воздушных тревог и блэкаутов. Ежедневные расходы на общественный транспорт создают ощутимую финансовую нагрузку для медиков, чьи доходы нередко остаются невысокими. "Медицинские работники ежедневно оказывают помощь и спасают человеческие жизни. Они работают в ночные смены, выходные и праздничные дни, во время воздушных тревог и в условиях повышенной нагрузки. Регулярные расходы на дорогу – дополнительная финансовая нагрузка для работников системы здравоохранения", – говорится в тексте обращения.

Петиция предлагает закрепить право медиков на бесплатный проезд в общественном транспорте

Чего требуют от Кабмина

Инициатор петиции призывает правительство подготовить законопроект о введении бесплатного проезда для медицинских работников, трудящихся в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности учреждения, и подать его в Верховную Раду.

Кому предлагают предоставить льготу: врачам, медсестрам и медбратьям, фельдшерам, акушеркам, парамедикам и другим медицинским работникам – с четким перечнем получателей.

Как предлагают реализовать: подтверждать право на льготу служебным удостоверением установленного образца или электронным документом с указанием места работы и возможностью проверки.

Важная оговорка – льгота должна действовать ежедневно, в том числе при поездках на дежурство и домой. Кабмин, по мнению автора, должен определить четкие источники финансирования компенсации убытков перевозчикам из бюджета и установить ответственность за необоснованный отказ в проезде.

"Бесплатный проезд станет конкретной мерой социальной поддержки медицинских работников и признанием их вклада в сохранение жизни и здоровья людей", – резюмирует автор.

Важно: сбор подписей начался 21 октября. За три месяца необходимо собрать 25 тысяч подписей, чтобы петицию рассмотрел Кабмин. Создать электронную петицию может каждый гражданин Украины. Однако даже в случае успешного сбора подписей подобные петиции носят лишь рекомендательный характер.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве предлагают не взимать повторную плату за метро после окончания воздушной тревоги, если пассажир после поездки пересаживается с автобуса, маршрут которого частично дублирует метро. Автор петиции объясняет: пассажир не может предугадать, когда объявят отбой тревоги, поэтому не должен нести дополнительные расходы из-за вынужденной пересадки.