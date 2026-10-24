В Крыму блэкаут после атаки. Как удар по "Тамани" усложняет жизнь оккупантам

После предыдущего удара по "Тамани" Крым также остался без света

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На территории оккупированного Крыма в результате атаки произошел блэкаут. По предварительным данным, в Краснодарском крае России произошло поражение ПС 500/220 кВ "Тамань" (45.18691, 37.20751).

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Подстанция "Тамань" напряжением 500 кВ является одним из ключевых объектов энергомоста, обеспечивающего поставку электроэнергии во временно оккупированный Крым.

"Весь оккупированный Крым в тотальном блэкауте. NetBlocks также фиксирует почти нулевой интернет-трафик с полуострова", — сказано в сообщении.

Оккупационные власти Крыма заявили, что света нет из-за того, что "произошла авария на энергосетях за пределами Крыма". Это подтверждает версию, что удар пришелся на "Тамань". Подстанция уже была атакована 20 августа, тогда тоже весь Крым остался без света.

Также сообщается, что перебои со светом возникли в российском городе Ростов. Перед этим в городе был слышен взрыв.

Какие военные цели может иметь атака на "Тамань"

"Телеграф" разбирался, какова цель ударов по подстанции "Тамань". Раскрыть тему помог ИИ ChatGPT.

Если поражение подстанции "Тамань" в Краснодарском крае РФ и масштабное обесточивание Крыма подтвердятся, целью атаки могло быть ослабление энергообеспечения российской группировки на оккупированном полуострове. Вероятно, речь шла о том, чтобы усложнить военную логистику, нарушить работу объектов, зависимых от электросети, и заставить Россию направить ресурсы на ремонт и защиту энергосистемы.

Электроэнергия требуется железнодорожной инфраструктуре, системам связи, складам и ремонтным предприятиям. Длительные перебои усложняют поставки и обслуживание войск, давя на разные звенья обеспечения российской группировки. Важность энергетической инфраструктуры для военной логистики разъясняется зависимостью этих объектов от стабильного питания.

Атака могла также нарушить работу командных пунктов, телекоммуникационных узлов, радиолокационных систем и других военных объектов. Последствия для них зависят от того, подключены ли они к поврежденной сети и имеют достаточное ли резервное питание.

Чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру, требуются ремонтные бригады, оборудование и резервные источники питания. России приходится направлять эти ресурсы на преодоление последствий ударов, а не использовать их по другим направлениям. Одна из целей такого давления – увеличить расходы на содержание оккупированного полуострова и обеспечение расположенных там войск.

Масштабные перебои оказывают и психологический и политический эффект: они показывают, насколько уязвима инфраструктура, от которой зависит функционирование оккупированного Крыма. Наибольший эффект достигается повторными поражениями: ремонт и переключение на резервные источники в таких условиях не дают быстро вернуть стабильное питание.

Однако даже масштабное обесточивание само по себе не парализует российскую военную систему в Крыму. Военные объекты могут иметь генераторы, резервные линии и автономную связь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 октября дроны массированно атаковали Питер и Москву. Были пожары, сбои во "ВКонтакте" и отключения света.