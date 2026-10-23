Не только США: Европа тоже хочет получить доступ к полезным ископаемым Украины

За украинские ископаемые развернулась борьба

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинские полезные ископаемые интересуют и Европейский Союз. Брюссель рассчитывает сотрудничать с Украиной в добыче и переработке критического сырья, необходимого для производства аккумуляторов, электромобилей, солнечных панелей и оборонных технологий. Такое сотрудничество поможет Европе снизить зависимость от Китая и укрепить собственную промышленность.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "США взялись за украинский бериллий: что с соглашением об ископаемых и кто еще хочет наши ресурсы".

Сейчас Европа сильно зависит от поставок редкоземельных металлов и другого критического сырья из Китая. Если Пекин ограничит экспорт, это может серьезно ударить по производству электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей в ЕС. Украинские месторождения могут стать альтернативным источником ресурсов: этому способствуют географическая близость и перспективы интеграции Украины в Евросоюз.

В ЕС хотят усилить контроль над поставками сырья

20 октября депутаты Европейского парламента предложили создать отдельный Европейский центр критического сырья. Он будет координировать сотрудничество с надежными партнерами, прогнозировать возможные перебои с поставками и снижать риск зависимости от отдельных государств.

"Критическое сырье стало валютой геополитической власти. Тот, кто контролирует его, контролирует наше промышленное будущее, энергетический переход и нашу безопасность", – заявил Мохаммед Чахим, ведущий докладчик по этой теме и депутат от группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

По его словам, Европе нужен институт с финансовыми ресурсами и полномочиями. Он позволит быстрее реагировать на угрозы поставкам и не даст использовать сырье как инструмент политического давления.

Какие украинские ресурсы интересуют Европу

В октябре Европейская комиссия представила план подготовки к расширению ЕС. Украина и другие страны-кандидаты получили предложение постепенно интегрироваться в европейские структуры еще до полноценного вступления в блок.

Одним из преимуществ сближения с Украиной Брюссель считает ее ресурсный потенциал. Речь идет о сырье для гражданской промышленности и материалах, необходимых космической и оборонной отраслям.

"Такие страны-кандидаты на вступление в ЕС, как Украина, имеют месторождения критически важного сырья для космической и оборонной отраслей, в том числе редкоземельных металлов и титана", – говорится в документе Еврокомиссии.

Интерес Европы уже перешел в практическую плоскость. Пока единственный украинский проект, получивший официальный статус стратегического на уровне ЕС, – развитие Балаховского месторождения графитовых руд. Он предусматривает строительство горно-обогатительного комбината и завода по производству сферического графита для литий-ионных аккумуляторов.

Такие батареи используют в смартфонах, ноутбуках, павербанках и электромобилях. Украинское сырье интересно Европе благодаря доступу к природным ресурсам и возможности развивать собственное производство, снижая зависимость от внешних поставщиков.

Балаховское месторождение графитовых руд. Инфографика:"Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в видеообращении к участникам 10-го Украинского женского конгресса, который прошёл 22 октября в Киеве, призвала украинцев играть более весомую роль на пути к членству в ЕС. Она заверила, что поддержка Украины продолжится, и отметила стойкость украинских женщин в противостоянии российской агрессии. В заявлении нет конкретных условий доступа к европейским рынкам или запуска ресурсных проектов. Оно отражает политический контекст евроинтеграции: движение к членству сопровождается заявленной поддержкой со стороны европейского комиссара.