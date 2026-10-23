Российский Metro передал миллиард военным Путина: кто им управляет и как компания работает в Украине

Компания до сих пор не ушла из России

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Российское подразделение международной торговой группы METRO AG передало 1 млрд рублей фонду "Народный фронт. Все для Победы!", который собирает помощь для российских военных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей фонда.

Средства планируют направить на закупку транспорта, систем связи и разведки, а также оборудования для борьбы с беспилотниками. "Телеграф" расскажет, что изменилось в управлении российским бизнесом Metro и какова позиция украинского подразделения компании.

Что происходит с Metro в России

Metro работает на российском рынке с 2001 года. По данным международной группы METRO AG, в стране действуют 91 оптовый торговый центр сети, где работают около 9 тысяч сотрудников.

В сентябре 2026 года METRO AG сообщила , что российские власти на основании указа №302 ввели временное принудительное управление ее российским бизнесом. Международная группа формально сохранила право собственности на российское подразделение, но утратила оперативный контроль над его деятельностью.

Управление передали компании "УК Торг РУС", которая принадлежит генеральному директору METRO Russia Йоханнесу Толи. В METRO AG заявили, что анализируют последствия решения российских властей для международной группы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года METRO AG сообщала о мерах по сокращению связей между российским бизнесом и международной группой. Однако о полном уходе с российского рынка компания не объявляла.

Головной офис Metro Group

Какова позиция METRO Украина

Украинская команда METRO осуждает российскую агрессию и с первых дней полномасштабного вторжения призывает штаб-квартиру компании прекратить деятельность в России.

"К сожалению, METRO AG все еще остается в России. При этом позиция украинской команды неизменна и останется такой – METRO должно уйти с российского рынка", – говорится в заявлении METRO Украина.

Украинское подразделение продолжает работу, обеспечивает поставки продуктов и товаров первой необходимости и поддерживает благотворительные инициативы. По данным компании, в 2025 году она уплатила в государственный бюджет Украины более 2,239 млрд грн налогов.

METRO Украина

Какую помощь METRO оказывает в Украине

По информации METRO Украина, с начала полномасштабного вторжения по 1 апреля 2026 года общий объем благотворительной помощи компании превысил 79,4 млн грн. Среди направлений поддержки – помощь благотворительным организациям, медицинским учреждениям и воинским частям.

Компания также сотрудничает с Superhumans Center. В рамках партнерства METRO передала 36 млн грн на протезирование украинцев, пострадавших в результате войны. По данным компании, помощь получили 29 человек.

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