Учебный год сместят на лето: министр образования о зарплатах учителей, новые графики обучения и свою отставку

Зимние каникулы могут стать длиннее, а летние — сократятся до максимума.

Учебный год 2023/2024 подходит к концу. Уже очевидно, что следующий будет намного сложнее для всех участников образовательного процесса, ведь россияне уничтожили большинство мощностей маневровой генерации и Украина уже живет по графикам отключений света.

Готово ли Министерство образования и науки к таким вызовам? Что делает правительство, чтобы преодолеть кризис? И когда, наконец, ожидать повышения зарплат педагогов ? На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

— В Украине сложилась тяжелая ситуация с энергетикой. Очевидно, кризис затронул и систему образования. Расскажите, есть ли у МОН стратегия выхода из этого кризиса или хотя бы план минимизации его последствий для педагогов, учащихся, студентов?

— Сейчас как раз работаем над тем, как будет работать система образования в условиях этого кризиса. Мы работаем над подходом для университетов, школ и заведений профтехобразования. Это большая правительственная работа, которая касается общих решений: замены мощностей [производства электроэнергии] на мобильные решения, газогенерационные. Министерство энергетики активно над этим работает. Мы сформировали перечень заведений, которые должны быть заживлены 24/7. В первую очередь это заведения, где дети находятся круглосуточно.

Есть заведения, в которых потребуется частичная генерация. Например, нам нужно будет заживить только укрытие, ведь в этих заведениях в случае отключения будут работать центры несокрушимости. И мы стремимся в каждое учебное заведение, в соответствии со статусом, в котором они будут работать в условиях кризиса, дать мощности.

Второй вопрос – обеспечение горючим. Мы говорим о генерации, в основном, дизельными и бензиновыми генераторами, и на правительственном уровне этот вопрос решают: выделяют дополнительное финансирование из бюджета, привлекают доноров.

Понимаем, что часть заведений в момент отключения электроэнергии будет переходить на смешанный режим. Поэтому будем производить смещение обучения.

— В каком формате? Что именно имеется в виду?

— Сейчас мы уже отправили на университеты рекомендательное письмо, чтобы обучение началось раньше – в августе. Чтобы сделать большие каникулы в зимний – самый сложный – период. Соответственно, и завершить обучение позже: в июне. По школам еще такое письмо не пошло, мы делаем некоторые расчеты.

— Но школ это будет также касаться?

— Скорее всего, будет смещение обучения на теплый период, ведь вопрос обеспечения электроэнергией – только часть проблемы, ведь есть еще также вопросы отопления. Мы должны и эту проблему решать. Поэтому два комплекса: генерация и смена графиков.

Сейчас принимаем окончательное решение, но, скорее всего, будут смещены графики [обучения] по дню. То есть не только в контексте начала и завершения учебного года и каникулярных периодов, но и по дню. Это будет зависеть от того, посменно ли организовано обучение в школе, но такой комплекс мероприятий мы разрабатываем.

— Что касается укрытий в учебных заведениях. Теперь можно говорить, что обеспечение на 100%?

– Нет.

– Как же так?

— Сегодня у нас есть 88% имеющихся укрытий в разных учебных заведениях. Там, где их еще нет – это самые сложные решения. Там, где нет старого советского ПРУ (противорадиационное укрытие. – Ред. ), нет подвала, который можно переоборудовать в укрытие. Там нужно просто строить. А строить, ответственно, по новым государственным стандартам, чтобы укрытие выдержало прямое попадание – достаточно дорогостоящая задача.

Сейчас ведут такое строительство, из государственного бюджета выделяют средства, доноры выделяют миллионы долларов. Но в дальнейшем у нас будет новый вызов: когда обеспечим [учебные заведения] на 100% какими-то укрытиями, мы должны будем вернуться на новый круг и пересмотреть уже имеющиеся укрытия на предмет их надежности и сделать программу, которая позволит построить в каждой школе полноценное и качественное укрытие.

— Вопрос от самих учителей. В апреле должен был состояться очередной этап индексации зарплат педагогам на 12%, однако этого не произошло…

— Ждем.

— То есть, потом будет перерасчет?

— Ждем поступление средств. Мы от Министерства финансов тоже ждем. Это повышение планировалось и, надеюсь, оно произойдет.

— Сейчас в СМИ появляются слухи о вашей возможной отставке. Как вы можете прокомментировать?

— Я пришел работать и я работаю до последнего дня максимально, мотивированно и вся команда работает. Будет принято решение об отставке – уйдем в отставку и будем работать на других участках либо образования, либо фронта.

— А вас не демотивирует такая ситуация?

— Совершенно. Я пришел не политику делать, для меня важна миссия, которую мы выполняем. Это слухи, пока они не подтверждаются, но они не демотивируют.