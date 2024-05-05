В одном из городов Украины перевели все школы на дистанционку накануне 9 мая: в чем причина

Дети будут учиться онлайн

Из-за угроз безопасности в Одесской области с завтрашнего дня (6 мая) школы и лицеи города Черноморска переходят на дистанционку. Это делается для безопасности детей.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы обеспечить безопасность учеников. Причин мэр не называл, но, очевидно, это делается из-за опасений активизации российских обстрелов накануне 9 мая.

С 6 мая дети будут учиться онлайн.

"Самое главное — это безопасность детей. Давайте еще немного потерпим, поучимся онлайн. Глачное, что наши детки будут в безопасности", — сказал Гуляев.

Отметим, что в самом областном центре таких ограничений пока не вводили.

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