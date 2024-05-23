Не только из-за россиян: Укрэнерго предупредило об отключении света 24 мая, названо время
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В системе значительный дефицит энергии
В Украине продолжают применять графики почасовых отключений света. В пятницу, 24 мая, ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины в течение суток, с 00:00 и до 24:00.
Об этом сообщает компания "Укрэнерго" в своих социальных сетях. Подчеркивают, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничено.
"Причина отключений – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", — говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.
Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях. Также в компании еще раз напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов российских оккупантов по украинским электростанциям.
"С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — подчеркнули в "Укрэнерго".
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине планируют реконструировать воздушную линию электропередачи из Чернобыля в Славутич, которая проходит через Беларусь.