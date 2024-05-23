Не только из-за россиян: Укрэнерго предупредило об отключении света 24 мая, названо время

В системе значительный дефицит энергии

В Украине продолжают применять графики почасовых отключений света. В пятницу, 24 мая, ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины в течение суток, с 00:00 и до 24:00.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго" в своих социальных сетях. Подчеркивают, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничено.

"Причина отключений – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", — говорится в сообщении.

График отключения света 24 мая

Отдельно отмечается, что отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях. Также в компании еще раз напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов российских оккупантов по украинским электростанциям.

"С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине планируют реконструировать воздушную линию электропередачи из Чернобыля в Славутич, которая проходит через Беларусь.