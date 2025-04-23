Основные силы врага брошены на то, чтобы оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, а также захватить оставшуюся часть Луганской области и окружить северную часть Донецкой области

Силы обороны Украины могли продвинуться на Новопавловском направлении вблизи Троицкого. Тем временем противник продвинулся в Курской области, а также недалеко от Торецка.

Информацию об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Там отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают продвижение российских войск вдоль шоссе 38H-609 Суджа — Гуево к югу от Олешни (к юго-западу от Суджи/Курская область).

Под н.п. Горналь проходили бои. При этом, Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что гора Фрагор (к юго-западу от монастыря Святого Николая) является якобы спорной "серой зоной".

21 и 22 апреля враг наступал возле Торецка, в районе Дачного, Делиевки, Дружбы, Щербиновки, Петровки, наступали в направлении Романовки и к северу от Сухой Балки.

21 апреля украинская бригада показала кадры, на которых видно, что российская пехота продолжает на мотоциклах наступать на Торецком направлении. Отмечается, что противник постоянно экспериментирует с новой тактикой, включая ведение штурма бронеколоннами, которые сопровождаются небольшими группами пехоты, и ведение штурма на мотоциклах.

Также 22 апреля противник продолжал наступательные действия на западе Запорожской области. Однако продвинуться он не смог. Войска РФ атаковали возле Малой Токмачки, в направлении Новоданиловки, возле Степного, Пятихаток, Лобкового и Малых Щербаков 21 и 22 апреля.

Боевые действия в течение 22 апреля продолжались на северо-западе Белгородской области. Российские "военкоры" рассказали, что ВСУ якобы безуспешно атаковали вблизи Поповки и Демидовки. В то же время российский блогер заявил, что Силы обороны Украины удерживают позиции в окрестностях Поповки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт рассказал, что Путину нужна победа к 9 мая и где россияне пойдут в наступление.