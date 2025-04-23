США больше не собирают данные о военных преступлениях России в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа отменяет инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине. США вышли из международной группы под руководством Европейского Союза, созданной для наказания Москвы за нарушение международного права при вторжении.

По информации The Washington Post, Белый дом также сократил работу группы по расследованию военных преступлений Министерства юстиции и отменил программу ареста попавших под санкции активов российских олигархов. Кроме того, администрация уволила координатора для сбора разведданных о зверствах России в Украине.

Эта должность была создана законодательными актами, которые совместно разработали конгрессмен Джейсон Кроу и бывший конгрессмен Майкл Уолц. Он сейчас является советником Трампа по национальной безопасности.

"Должность координатора преступлений имеет задачу привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа", — заявлял Кроу. "Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна предоставить полномочия тем, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон".

Кроу добавил, что если Трамп и директор национальной разведки Тулси Габбард "хотят достичь крепкого мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил в Украине. Сейчас эта администрация показала, что готова выпустить Путина из крючка".

"Это очень тревожный отказ от обязательств США по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самой кровавой войне, которую видела Европа со времен Второй мировой", — отметил Эли Розенбаум, бывший руководитель группы по расследованию военных преступлений Министерства юстиции.

Ранее Телеграф также писал, что мемный командир кадыровцев сдал российскую армию и рассказал об их преступлениях в Курской области.