Образовательная реформа в Украине под угрозой? В Раде рассказали, кто может саботировать профилизацию школ

Родители увидят результаты и изменят свое мнение

Директора школ, учителя и местные управления образования могут саботировать реформу среднего образования, которая предполагает преобразование существующих школ в профильные. В то же время родители и сами учащиеся не будут противодействовать этому процессу.

Об этом народная депутат, секретарь комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа рассказала в интервью "Телеграфу" "Родители изменят свое мнение: член образовательного комитета ВР о трансформации школ, реформе вузов и зарплатах учителям".

"Здесь основной вопрос профилизации и какой она будет. Родители увидят результаты, что, во-первых, будет лучше образовательная среда, школы будут лучше выглядеть. Во-вторых, дети и родители увидят, что бывают хорошие кабинеты физики и химии, потому что создать в трех школах в районе хороший кабинет физики и химии гораздо сложнее", — подчеркнула она.

Пипа отметила, что в настоящее время дети в старших классах учат от 17 до 20 предметов. А после профилизации школы, по ее словам, количество предметов может сократиться до 10-12 и эту разницу уже почувствуют школьники.

"Когда школа сможет сделать, чтобы дети готовились к ВНО без репетиторов, тогда родители заценят эту реформу. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок выезжал потом в Польшу, дайте ему возможность ездить в районный центр в лицей. Таким путем пошла Польша, Германия, Великобритания, США. Когда у ребенка есть часть обязательных предметов, а часть — в рамках начальной профилизации, где есть финансовая грамотность, сексуальное образование, где есть какие-то прикладные вещи, то тогда родители меняют свое мнение", — подчеркнула народная депутатка.

Пипа отметила, что до 1 сентября 2024 года местные общины должны решить, как будет проходить профилизация заведений среднего образования. После этого область должна передать данные в Министерство образования. Она объяснила, что общины предлагают, как они это видят и с МОН ищут консенсус, как сделать лучшее.

Напомним, украинская реформа образования предполагает добавление еще одного года обучения в школах. Как объяснил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний, это нужно для того, чтобы разгрузить учащихся и позволить им свободнее распоряжаться собственным будущим, выбирая интересный ей профиль.