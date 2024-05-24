От мобилизации забронировали уже 700 тыс. украинцев: как и кто получает бронь

При обоснованной потребности можно забронировать и более 50%

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что сейчас в Украине уже забронировали 700 тысяч человек, однако только 4 тысячи из IТ-компаний. Вместе с тем, в украинском парламенте продолжаются дискуссии о возможности экономического бронирования работников во время действия особого состояния, ведь сейчас в Украине можно бронировать только сотрудников критически важных для экономики предприятий, в частности, работников ВПК.

Как сейчас происходит бронирование рассказали в издании "Слово і діло". Для наглядности приготовили понятную инфографику.

Согласно действующим правилам, забронировать можно военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, выполняющих мобилизационные задания или заказы; осуществляют производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований; критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Бронирование от мобилизации

При этом можно забронировать 50% от количества военнообязанных, работающих на предприятии на дату представления списка. Однако при обоснованной потребности это количество может превышать 50%.

Отдельно следует отметить, что нет ограничений на количество забронированных работников для предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса; критически важных для оборонно-промышленного комплекса предприятий; предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре.

Куда подавать заявку на бронирование?

Подача заявления напрямую зависит от того, кто подает такое заявление. Так, если предприятие выполняет мобилизационное задание, то заявка подается в орган государственной власти, который эту задачу поставил.

Те, кто производит товары или предоставляют услуги для военных формирований (кроме ВСУ) должны направить списки в центральные органы исполнительной власти, которые руководят этими формированиями, а также в СБУ, или в Министерство стратегических отраслей промышленности и Минцифры.

Если же предприятие или учреждение производят товары для ВСУ или предоставляют услуги для ВСУ, то список следует предоставить в Минобороны.

При этом критически важные для экономики предприятия должны обращаться в ЦОИВ (Центральный орган исполнительной власти), формирующий или реализующий политику в соответствующей сфере. После чего ЦОИВ, согласно распоряжению правительства, после проверки списков должны подать их на согласование в Минобороны. При этом само бронирование по-прежнему осуществляется по решению Министерства экономики.

Процедура представления списка

Список должен быть представлен в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных на предприятии. В обосновании необходимо указать информацию о производстве товаров, выполнении работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, дату и номер заключенного государственного контракта (договора), а также соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, какие изменения привнес новый закон о мобилизации. В частности, мы разобрались в том, будут ли доставлять работников предприятий в ТЦК принудительно и будут ли вынуждены руководители предприятий раздавать повестки на работе.

Также мы подробно рассмотрели ряд новых постановлений Кабинета Министров Украины, принятых перед вступлением в силу обновленного закона о мобилизации. Новые постановления дополняют и объясняют некоторые положения закона, усиливая мобилизационные процессы еще сильнее.