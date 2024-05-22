"Люди не хотят идти на войну, но...": у Зеленского сделали прогноз по мобилизации

Готовность воевать снижается, если есть перебои с поставками оружия

В Офисе президента считают, что процесс мобилизации сейчас будет проходить лучше, чем несколько месяцев назад. Там говорят, что сейчас достаточно людей, которые готовы защищать Украину.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild. По его словами, главная причина для этого — ощущение достаточных ресурсов.

"Люди не хотят идти на войну, и не только в Украине. Если вы знаете, что оружия сильно не хватает, ваша готовность [воевать] снижается. К сожалению, были перебои с поставками. Но сегодня другая ситуация. <…> Сейчас достаточно людей, которые готовы защищать Украину. <…> Сегодня украинцы понимают, что ресурсов будет достаточно. И процесс мобилизации будет идти лучше, чем 2-3 месяца назад", — сказал он.

Напомним, что в мае Украина ужесточила мобилизацию с помощью нового закона и постановлений Кабинета министров. О том, какие изменения произошли в мобилизационном процессе, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что новое приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных. Это должно произойти в ближайших обновлениях.