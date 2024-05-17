Повесток на работе станет больше, а ТЦК исчезнут с улиц? Что изменится с 18 мая

Предприятия обязаны будут оповещать работников о явке в военкомат без обращения ТЦК

Уже 18 мая в Украине вступит в силу закон №3633-IX, которым усиливается мобилизация. Среди прочего обновленное законодательство возлагает новые функции и обязанности на работодателей на предприятиях.

Сможет ли теперь руководитель на работе вручить повестку и будут ли доставлять работников предприятий в терцентры комплектования и соцподдержки (ТЦК) принудительно? Ведь новый закон обязывает работодателей жестко выполнять правила военного учета. В этих вопросах разбирался "Телеграф".

Что изменилось

До 18 мая статья 21 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" обязывала руководителей предприятий вести военный учет и обеспечивать "своевременное прибытие в ТЦК работников, привлекаемых к исполнению долга по мобилизации".

Как именно работодатель должен обеспечивать "своевременное прибытие" работников в ТЦК, закон не объяснял. Однако в реальности это выглядело так:

– Если поступало указание из ТЦК о вызове работников, которые у нас стояли на военном учете, мы издавали внутренний приказ с подписью директора и под подпись знакомили с этим приказом работников. Копию приказа отправляли в ТЦК. В принципе, и все. Честно говоря, пошел кто-то после приказа в военкомат или нет, мы не отслеживали, хотя по большому счету надо было отслеживать, — объясняет "Телеграфу" Андрей, работник отдела кадров одной из столичных страховых компаний.

По словам адвоката Полины Марченко, это и есть повестки, которые получали украинцы на рабочих местах с начала мобилизации.

– Такая опция называлась "распоряжение об обеспечении явки". Это когда ТЦК на те предприятия, которые ведут военный учет и представляют списки работников, направляет распоряжение на руководителя. Этим распоряжением ТЦК обязывает оповестить работников о том, что им нужно явиться в центр комплектования. С момента ознакомления работника с таким приказом это приравнивается к повестке.

То есть это, то же самое, что и повестка, и правовые последствия за неявку по такому распоряжению такие же, как и неявка по повестке. В народе это называют вручением повестки через работодателя, просто не в форме повестки, а в форме распоряжения, – пояснила Марченко в комментарии "Телеграфу".

Но чтобы на предприятии запустили такой механизм выдачи повесток, нужно было обращение военкомата, ведь оповещать призывников (т.е. выдавать повестки) могли только местные органы власти. У работодателя такая функция появлялась только после требования ТЦК. А если в военкомате не просят, то на предприятии ничего и не делают. Нет полномочий.

Но с 18 мая наступили перемены. Во-первых, обязанность оповещения появилась у предприятий без обращения ТЦК. То есть не военкомат сначала просит, а потом предприятия выдают повестки, а сразу выдают, не дожидаясь просьбы ТЦК.

Во-вторых, законодатель уточнил, что такое оповещение. Кроме того, оповещение это – "вручение (отправка) повесток гражданам".

В "старой" редакции закона определения термина не было. Рассказать устно, письменно, выдать повестку? Пока кадровики думали, в военкомат никто не шел.

– Кадровики бегали за работниками и пытались довести приказ к сведению под подпись. Кто отказывался, а кто расписывался. Отказывающемуся сообщения отправляли на почту и себе под этот приказ подшивали документы, что они выполнили все, что могли в плане оповещения. То есть делали то же, что делал бы ТЦК. А ТЦК уже решал, все ли выполнил работодатель в плане оповещения, – объясняет "Телеграфу" юрист Дмитрий Бузанов.

Теперь же все просто: оповещение – это и есть повестка и никаких других смыслов.

И что это значит?

Что повестки на рабочем месте гарантированно получат все военнообязанные? Не совсем. Хотя закон и обязал работодателей оповещать призывников, но не дал им рамки, как это делать.

– Главный вопрос – когда работодателю делать это уведомление? Раньше было все понятно: есть распоряжение от ТЦК, следовательно, нужно уведомить сотрудников о необходимости явиться в определенную дату и время. А теперь когда? Сам работодатель должен решать? – говорит Дмитрий Бузанов.

Так что, по мнению экспертов, на практике механизм не изменится.

– Думаю, что все будет работать так же, как и раньше: отдельное распоряжение от ТЦК, – добавляет Бузанов.

– Это не будут повестки. Это будет приказ работодателя о том, что такому военнообязанному работнику необходимо явиться в ТЦК с целью обновления военно-учетных данных, — уверяет "Телеграф" юрист, заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко. – Этот приказ должен быть доведен до работника, и, таким образом, работодатель снимает с себя ответственность, которая может его ждать в случае невыполнения норм нового закона. Ранее такая схема действовала на исполнение распоряжения ТЦК. Теперь такое распоряжение не является обязательным документом для работодателя, но приказ является обязательным для выполнения для тех работников, которые не обновили свои военно-учетные данные.

Ладно, а какой тогда смысл от такого оповещения на работе, когда схема все равно стара: внутренний приказ – доказательство под подпись – отчетность в ТЦК? Дело в том, что наделением функции самостоятельного оповещения:

– На работодателей возлагают обязанность обеспечить явку. И некоторые, в частности из Верховной Рады, трактуют это так, что работодатели должны будут проконтролировать, чтобы работник прибыл в ТЦК, — объясняет Полина Марченко.

– Но работодатель не несет ответственности за то, что он известил работника, а тот не явился. Работодатель несет ответственность только за порядок оповещения, – говорит Бузанов.

– Поэтому на практике мы понимаем, что никакой работодатель не будет хватать за руку работника и тянуть его в военкомат, это будет нарушением со стороны работодателя. Это изменение подразумевает, что работодатель должен создать все надлежащие условия для того, чтобы у работника в рабочее время была возможность прийти в ТЦК. То есть освободить от работы приказом, по возможности, обеспечить его транспортировку или выдать средства на проезд. То есть создать все условия, совершить необходимые действия, по которым человек сможет проехать в ТЦК, – комментирует Марченко.

Зачем это сделано?

– Чтобы снять с ТЦК нагрузку с оповещения. Сейчас работники ТЦК на улицах раздают повестки, а идея, как мне видится, чтобы убрать ТЦК с улиц и оставить для организационной работы внутри. Это понятно, ведь все списки всех людей, во всех базах данных уже давно собраны, поэтому бегать ловить людей нет нужды. А тех, кто не явился, вот с ними будут работать дальше, – резюмирует Бузанов.

Благо, арсенал средств для дальнейшей работы с уклонянами в новом законе богат. И логика здесь действительно есть: зачем применять силу физическую, создавая излишнее напряжение, если можно использовать силу юридическую и сделать не больше военкомов, а больше повесток.