Укр

Недалеко от Днепра пролетел пассажирский самолет. Как это возможно и куда держал путь (фото)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Самолет заметили возле Днепра Новость обновлена 06 марта 2025, 08:35
Самолет заметили возле Днепра. Фото Коллаж "Телеграф"

Это не первый подобный случай

Мониторинговые системы зафиксировали пролет самолета российской авиакомпании "Аэрофлот" над территорией Украины. Самолет, совершавший рейс SU2133 по маршруту Стамбул – Москва, был замечен в воздушном пространстве Днепропетровской области.

По данным сервиса Airnavradar, воздушное судно вылетело из Стамбула в 18:46 и должно было прибыть в Москву в 23:30 по местному времени. Последнее известное местонахождение самолета было зафиксировано над Белгородской областью РФ.

Следует отметить, что воздушное пространство Украины официально закрыто для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России. Тем не менее, время от времени мониторинговые сервисы фиксируют пролеты самолетов над украинской территорией.

Такие случаи могут объясняться несколькими факторами:

  • сбои в работе наземных приемных станций;
  • передача искаженных координат о местонахождении самолета;
  • проблемы в работе GPS из-за активного использования средств радиоэлектронной борьбы;
  • ошибки в обработке данных на серверах Airnavradar

Напомним, это не первый подобный зафиксированный случай. Например, на годовщину полномасштабного вторжения над Украиной были зафиксированы сразу два пассажирских самолета, следовавших из Москвы.

Теги:
#Украина #Россия #Самолет #Воздушное пространство