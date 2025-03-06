Недалеко от Днепра пролетел пассажирский самолет. Как это возможно и куда держал путь (фото)

Это не первый подобный случай

Мониторинговые системы зафиксировали пролет самолета российской авиакомпании "Аэрофлот" над территорией Украины. Самолет, совершавший рейс SU2133 по маршруту Стамбул – Москва, был замечен в воздушном пространстве Днепропетровской области.

По данным сервиса Airnavradar, воздушное судно вылетело из Стамбула в 18:46 и должно было прибыть в Москву в 23:30 по местному времени. Последнее известное местонахождение самолета было зафиксировано над Белгородской областью РФ.

Следует отметить, что воздушное пространство Украины официально закрыто для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России. Тем не менее, время от времени мониторинговые сервисы фиксируют пролеты самолетов над украинской территорией.

Такие случаи могут объясняться несколькими факторами:

сбои в работе наземных приемных станций;

передача искаженных координат о местонахождении самолета;

проблемы в работе GPS из-за активного использования средств радиоэлектронной борьбы;

ошибки в обработке данных на серверах Airnavradar

Напомним, это не первый подобный зафиксированный случай. Например, на годовщину полномасштабного вторжения над Украиной были зафиксированы сразу два пассажирских самолета, следовавших из Москвы.