"Это прицел?": Рубио с крестом на лбу говорил об Украине, сеть ошеломлена

Крест был нарисован пеплом

Госсекретарь США Марко Рубио на интервью Fox News появился с нарисованным крестом на лбу. Этот жест ознаменовал начало Великого поста, хотя пользователи в сети этого так и не поняли.

Об этом свидетельствует видео Fox News, на котором Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между Россией и США, которую пора заканчивать.

На протяжении всего интервью госсекретарь был с нарисованным на лбу пепельным крестом. Как известно, он ознаменует начало Великого поста и выражается в "посыпании головы пеплом" в знак покаяния. Этот обряд напоминание, что человек станет прахом.

Марко Рубио с крестом на лбу

Появившись с крестом на лбу, Рубио дал понять публике, что посетил мессу в Пепельную среду, аналогом которого в православии является чистый понедельник.

Заметим, что пепельная среда — день молитвы и первый день поста во многих западных христианских церквях. В этот день совершается обряд нанесения священнослужителем на лбы верных римско-католической церкви пепла из сожженных прошлогодних крестов из пальмовых ветвей, использованного в церковных обрядах Пальмового воскресенья. В пепельную среду священник по обряду выводит большим пальцем знак креста из пепла сперва на лбу себе и, а затем — на лбу верных.

В то же время, украинцы не увидели в этом жесте великого таинства. Большинство пользователей не поняли смысл этого креста. Они были удивлены, особенно учитывая последнее обострение отношений Украины и США. К тому же, во время интервью Рубио призвал Киев не быть упрямым и вместе со всеми приложить максиму усилий к созданию мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в скором времени должна состояться новая встреча представителей Украины и США. Разговор коснется поисков путей достижения справедливого мира и дальнейшего двустороннего сотрудничества.