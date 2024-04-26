Забыл автомат с патронами в парке: во Львове судили работника военной академии

Сам мужчина на заседание не пришел

Во Франковском районном суде Львова рассмотрели дело работника Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, который забыл в парке автомат Калашникова и 120 патронов к нему. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение правил обращения с оружием.

Суд признал его виновным и постановил, что его действия могли привести к потере оружия. Сам фигурант не явился на судебное заседание, а также не подавал ходатайство об отложении рассмотрения, поэтому дело было рассмотрено без его личного присутствия, сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Работника военной академии оштрафовали

В постановлении указано, что фигурантом является начальник учебно-тренировочного комплекса самоходных орудий кафедры ракетно-артиллерийского вооружения Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. У него звание капитана.

Фигурант оставил без присмотра АКС-74 и 120 патронов к нему на скамейке в парке культуры им. Богдана Хмельницкого. Его признали виновным по ч. 2 ст. 172-19 КУоАП (нарушение правил обращения с оружием).

Кроме штрафа в 17 тысяч гривен, мужчине придется уплатить судебный сбор в размере 605 грн. Он может оспорить постановление в апелляционном порядке.

Ранее "Телеграф" писал о водителе-рекордсмене по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Он угрожал полицейским расправой. Суд вынес приговор.