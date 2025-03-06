У Трампа уже работают над переговорами Украины и России: "должны посадить их за стол"

Штаты сейчас сосредоточены на переговорах Киева и Москвы

Переговоры Украины и России должны произойти, над этими работают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.

"Это потребует уступок с обеих сторон, но мы должны посадить их обоих за стол переговоров. Украинцы должны быть там, очевидно. Это их страна. Россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным. Это было целью, это остается целью и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", — сказал Рубио в интервью Fox News, текст которого публикует сайт Государственного департамента США.

Напомним, в ходе этого интервью Рубио также назвал войну России против Украины прокси-войной между помогающими Украине ядерными государствами — США и Россией. По его словам, она должна прекратиться, но "никто не имеет ни малейшего представления или плана, как это сделать".

Как сообщал "Телеграф", 5 марта председатель Офиса президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц во время телефонного разговора обсудили место и дату переговоров между Украиной и США. Обсуждалась переговорная команда.