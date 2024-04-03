В Тернопольской области осудили мужчину за пересылку порно: наказали тонко

Судья признал мужчину виновным в распространении продукции порнографического характера и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

В Тернопольской области осудили жителя Збаража. Он пересылал своей знакомой видеопорнографию. Мужчина загрузил из интернета и прислал 4 видеоролика женщине, которую она просмотрела.

Суд назначил обвиняемому условное наказание и конфисковал у него телефон, на который он загружал порно. Об этом говорится в приговоре Збаражского районного суда.

Правоохранители установили, что житель Збаражского общества в период со 2 по 8 января 2024 года, находясь дома, загрузил на свой мобильный телефон четыре записи видеопорно. Эти ролики мужчина хранил на мобильном.

8 января примерно в 14:46 обвиняемый переслал в Telegram три видео своей знакомой, которые она просмотрела. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что эти ролики относятся к порнографической продукции. На этом мужчина не остановился и продолжил посылать порно женщине.

"13 января 2024 года обвиняемый, находясь дома, загрузил два порноролика. В тот же день в обед он переслал их своей знакомой, которая последняя пересмотрела", — говорится в приговоре Збаражского районного суда от 13 марта.

Мужчина в суде признал свою вину, искренне раскаялся. Муж подписал соглашение о признании виновности.

Судья признал мужчину виновным в распространении продукции порнографического характера и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Однако ввиду того, что мужчина помогал следствию и признал свою вину, заменил наказание на годовой условный срок. Кроме того, у жителя Збаражского общества конфисковали телефон, чтобы он не мог больше загружать такие видео.

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