Тебя не уволит ВСП, если ты ВСП: скандальная судья из Харькова, решила стать членом органа, который расследует жалобу на неё

Этический совет посчитал судью достойным кандидатом

Судья из Харькова, которая была фигурантом громкого журналистского расследования, решила податься в Высший совет правосудия (ВСП). И это при том, что прямо сейчас этот же орган рассматривает жалобу на неё же.

Об этом пишет "Слідство.Інфо". Речь идет о судье Харьковского окружного административного суда Елене Заичко. В 2022 году журналисты делали расследование, в котором она была фигурантом. Тогда её обвиняли в том, что она подделала решения суда в пользу предпринимательницы. Все дело было в телефонном разговоре между судьей Заичко и женщиной, по имени Лена, которая согласно записи является ее коллегой.

"На записях, которые журналисты получили в собственное распоряжение, слышно, что женщины обсуждают возможность испортить содержащийся в материалах диск из материалов дела и ищут способы смены "заветированного" судебного решения на противоположное. Документы и прослушанные аудиозаписи свидетельствуют о том, что сначала судья Заичко не удовлетворила иск харьковской предприниматели, а потом поняла, что сделала что-то не то и быстро переработала решение, которым, по сути, списала ей долг почти в 7,5 миллиона гривен. Это стало причиной открытия дисциплинарной жалобы на Заичко в Высшем совете правосудия. Если там увидят нарушения в действиях судьи, ее могут уволить.", — говорится в материале.

А уже в настоящее время на сайте Офиса Президента опубликовали список кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия, которым разрешили принять участие в конкурсе. И среди этих кандидатов есть и Елена Заичко. И это при том, что отбором кандидатов на должность членов ВСП занимается специальный орган — Этический совет. Там считают, что кандидаты должны отвечать критериям профессиональной этики и добродетели. Они должны быть независимыми, честными, беспристрастными, неподкупными, добросовестными и должны демонстрировать безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни. Также кандидаты должны иметь законный источник происхождения имущества и уровня своей жизни и членов семьи.

Из этого выходит, что Этический совет счел, что Заичко отвечает вышеуказанным критериям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине опозорился кандидат на пост судьи Конституционного суда.