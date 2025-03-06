С 8 Марта! Прикольные картинки и видео на праздник

"Телеграф" подготовил самые смешные и веселые картинки и мемы с праздником 8 Марта

Международный женский день 8 марта считается одним из самых главных и красивых праздников.

В этот день все девушки и женщины принимают поздравления и подарки. В преддверии праздника буквально все мужчины ломали голову, какой бы презент вручить представительницам прекрасного пола.

Красивые поздравления с 8 Марта: открытки и картинки

В связи с этим в сети возникло множество шуток, анекдотов и приколов, многие из которых в ироничной форме высмеивают традиционную роль женщины и мужчины в этот день.

"Телеграф" рад поднять настроение всем читателям, поэтому было принято сделать актуальную подборку веселых картинок, мемов и видео-приколов, которые также могут быть использованы для поздравлений с 8 Марта в юмористической форме:

Смешные видео с 8 Марта