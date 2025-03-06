Чемпионат Украины по футболу, 20-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур продлится 3 дня

В четверг, 6 марта, матчем "Ворскла" – "Карпаты" стартует 20-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. В прошлом туре киевское "Динамо" потеряло очки, но все равно продолжает лидировать в первенстве.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". Поединок "Ворскла" — "Карпаты" будет транслироваться на сабканале UPL TV¹. В центральной игре тура встретятся "Шахтер" и "Кривбасс".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Четверг, 6 марта

13:00. "Ворскла" – "Карпаты"

13:00. "Полесье" – "Черноморец"

15:30. ЛНЗ – "Динамо"

18:00. "Шахтер" – "Кривбасс"

Пятница, 7 марта

13:00. "Левый Берег" – "Верес"

15:30. "Колос" – "Александрия"

18:00. "Заря" – "Оболонь"

Суббота, 8 марта

15:30. "Ингулец" – "Рух"

Турнирное положение команд после 19 тура УПЛ

Напомним, вторая половина сезона в УПЛ стартовала в конце февраля 2025 года. Накануне в чемпионате Украины прогремел скандал из-за формы одной из команд.