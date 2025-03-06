Чемпионат Украины по футболу, 20-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Игровой тур продлится 3 дня
В четверг, 6 марта, матчем "Ворскла" – "Карпаты" стартует 20-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. В прошлом туре киевское "Динамо" потеряло очки, но все равно продолжает лидировать в первенстве.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". Поединок "Ворскла" — "Карпаты" будет транслироваться на сабканале UPL TV¹. В центральной игре тура встретятся "Шахтер" и "Кривбасс".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Четверг, 6 марта
13:00. "Ворскла" – "Карпаты"
13:00. "Полесье" – "Черноморец"
15:30. ЛНЗ – "Динамо"
18:00. "Шахтер" – "Кривбасс"
Пятница, 7 марта
13:00. "Левый Берег" – "Верес"
15:30. "Колос" – "Александрия"
18:00. "Заря" – "Оболонь"
Суббота, 8 марта
15:30. "Ингулец" – "Рух"
Напомним, вторая половина сезона в УПЛ стартовала в конце февраля 2025 года. Накануне в чемпионате Украины прогремел скандал из-за формы одной из команд.