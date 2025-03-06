Они будут стоять больше года. Какие "живучие" цветы можно купить к 8 марта

Эти бутоны точно не завянут после 2 недель

Кроме цветов, например орхидей, мимозы, тюльпанов или крокусов, у мужчин к 8 марта есть еще один вариант подарка, который будет стоять очень долго и не завянет — букеты из мыла ручной работы.

Букеты из мыла могут "прожить" до 5 лет, но если не ставить их на прямые солнечные лучи, чтобы бутон не потерял свой цвет. Сейчас цены на них в некоторых магазинах стартуют от 450 гривен, сообщает "Телеграф".

Например, вот такие букеты из мыла до 500 гривен можно приобрести в "Vik-flor".

Этот же магазин предлагает немножко более дорогие композиции — до 700 гривен.

Если есть возможность потратиться еще больше или не понравились вышеупомянутые товары, то можно приобрести букеты из мыла до 1000 гривен. Здесь они, в основном, идут без коробки, только в упаковочной бумаге.

В магазине также есть букеты от 1000 до 1500 гривен. Есть как в коробке, так и в обычной бумажной упаковке.

Кроме того, есть букеты из мыла, в которых сложена 101 роза. Их цена — 3500 гривен, однако сейчас на некоторые товары действует акция — 2950 гривен.

Следовательно, цена на такой букет колеблется в зависимости от количества цветов в нем.

Если сравнивать цены на цветы в цветочных и магазинах, продающих букеты из мыла, то, например, 15 живых тюльпанов у "Тory" можно купить за 1280 или 1790 гривен. В то же время, 101 роза продается по цене от 8100 до 9999 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется праздничный завтрак на 8 марта.