Смеялся над Путиным и поддерживал Украину: что говорил Жванецкий о вторжении россиян на Донбасс

Сатирик отличался особым "одесским юмором"

Михаил Жванецкий – популярный украинский сатирик, артист, писатель еврейского происхождения. Он прославился своими шутками и высказываниями во всем постсоветском пространстве. Сегодня, 6 марта, юмористу исполнился бы 91 год. Однако он скончался в ноябре 2020 года.

Жванецкий отличался своим "одесским юмором" и аллегорией в выступлениях. По случаю дня рождения сатирика "Телеграф" подготовил подборку его популярнейших высказываний об Украине. Также вспомним, что он говорил о России после того, как она начала войну на Донбассе в 2014 году.

Лучшие цитаты Михаила Жванецкого об Украине

"В Одессе: "Сколько стоят помидоры?" — спрашивают на Привозе. "Прошу шесть, отдам за пять". — "Ну тогда куплю за четыре, держи три".

"Кто я такой, кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я россиянин. Сейчас за еврея в России, за россиянина в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Так чего там притворяться. Нос и язык говорят сами.

"Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора… Наверное, люди, которые так тяжело живут на ее земле".

"Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ".

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"У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное население".

"Но нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывает смех, а есть шутки, вызывающие улыбку, сочувствие".

"У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим".

"Наша любовь с Украиной взаимна. Я и не знал, что есть Жванецкое городище. Было бы приятнее, чтобы в мою честь".

На вопрос, который связывает меня с Украиной, хочется ответить: "А что вас связывает с родителями?" Откуда я знаю? Что-то связывает".

"Из Одессы можно уезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться".

"Одесситка, у которой руки заняты ребенком, ничего не может рассказать".

"Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса — это жемчужина Украины. И все, что мне свойственно: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои крики, вопли, все, что я создаю и издаю, — из жизни Одессы".

"Ну что для меня Украина, если я живу здесь июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь. Пока не сравнивается погода. Когда уравнивается — перелетаю. Я здесь родился. В энциклопедическом словаре 1998 года на странице 396 между "жвалмой" и "жвачкой" в "Жванецкое городище трипольской культуры возле одноименной деревни в Украине. Хмельницкая область, оборонный вал, остатки жилищ и двухъярусных гончарных горнов". Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец".

"На самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали… А под конец – и вы нищими там все будете в этом Евросоюзе!.. А в Таможенном союзе все, *лядь, просто невероятные богачи!".

Также Жванецкий высмеивал президента России Владимира Путина. Речь шла о выступлении диктатора перед чиновниками по поводу коррупции в стране-агрессора.

"Был удивлен той смелости, с которой президент прямо в зал, где сидели губернаторы, министры, депутаты, смело говорил о коррупции. Эта публика встретила все это твердо, так же открыто и смело глядя ему в глаза. Он говорил: "В нашей стране процветает коррупция". Они даже открыли блокноты и что-то записали. Никто не вскочил истерически: как вы смеете, почему это, кто, где? Никто этого не сказал. Это было железно потому что. Где она процветает? В стране. Не здесь, в стране. Вот выйдем, там она и процветает", – иронизировал Жванецкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом в Одессе, где вырос Жванецкий. Он расположен недалеко от рынка "Привоз".