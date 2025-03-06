Зарплата Виталия Кима выросла. Сколько получает начальник Николаевской ОВА (документ)

От материальной помощи и других надбавок Ким отказался

Зарплата чиновников в Украине состоит из должностного оклада и различных надбавок в зависимости от должности, стажа и других факторов. К примеру, Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, зарабатывает более 100 тысяч гривен в месяц.

"Телеграф" получил ответ на запрос от Николаевской областной военной администрации по поводу официальных доходов руководителя ОВА. Согласно документам, в течение 2024 года Виталию Киму было начислено 1 218 026,99 гривны. После отчисления налога на доходы физических лиц в размере 219 244,86 гривны и военного сбора в сумме 20 971,90 гривны, чиновник фактически получил 977 810,23 гривны.

В январе 2025 начальнику Николаевской ОВА насчитали 135 254,61 гривны. После уплаты налогов (НДФЛ – 24 345,83 грн, военный сбор – 6 762,73 грн) на руки Виталий Ким получил 104 146,05 гривны.

По состоянию на 1 января 2025 должностной оклад начальника Николаевской ОВА составляет 148 136 гривен, однако начислено ему было 135 тысяч.

В ответе на запрос также указано, что в течение 2024 и в январе 2025 Виталию Киму не предоставлялась материальная помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов.

Зарплата 2024 год

Зарплата январь 2025

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что зарплата руководителя Сумской области больше, чем у коллег. Согласно официальным данным, его должностной оклад с 1 января 2025 составляет 148 135,50 грн.