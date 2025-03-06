Был переговорщиком от Путина и выступал против войны с США: что известно о новом после России в Штатах

Новый посол также делал ряд заявлений о войне России с Украиной

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла РФ в Соединенных Штатах Америки. Им стал директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев.

Об этом сообщает министерство иностранных дел России. В свою очередь США уже выдали соответствующее согласование.

Американская сторона передала российской ноту с агреманом на назначение Дарчиева новым послом в Вашингтон 27 февраля на консультациях в Стамбуле, где он был переговорщиком.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей указом президента 10 октября 2024 года.

Что известно об Александре Дарчиеве

Дарчиеву 64 года. Он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова в 1983 году, получил степень кандидата исторических наук. Владеет английским и французским языками.

Работал в посольстве России в США около 10 лет.

Занимал должность советника посольства с 1997 по 2002 год, а с 2005 по 2010 работал советником-посланником.

В период с 2014 по 2021 работал послом России в Канаде. После этого вступил на должность директора департамента Северной Атлантики.

Дарчиев имеет награды от президента России Владимира Путина. В 2019 году его наградили орденом Дружбы, а в 2022 году – орденом Почета.

Что говорил о войне в Украине и о США

Новый посол делал ряд заявлений о войне России с Украиной. В частности, Дарчиев считал, что условием для начала переговоров является прекращение поставок Киеву оружия и финансирования со стороны западных стран. Вместе с тем он поддерживал признание временно оккупированных украинских территорий частью России.

В 2014 года, отвечая на вопрос журналиста, есть ли вероятность, что Россия оставит Крым, он сказал следующее:

"Отвечая прямо, Крым – это Россия раз и навсегда. Мы говорим о воле народа. В Крыму был проведен "референдум". <…> Насколько мне известно, в Косово референдума не проводилось. Народ Крыма выразил свою волю в соответствии с Уставом ООН, который закрепляет право на самоопределение".

В 2022 году Дарчиев заявлял, что администрация президента США Джо Байдена пытается "удержать слабеющую американскую гегемонию", используя Украину "как таран против России и пушечное мясо для продолжения боевых действий".

Также новый посол РФ в США отвечал на вопрос о возможности разрыва отношений с Штатами и Канадой:

"Преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений – не наша тактика и не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивании диалога с Вашингтоном и Оттавой в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности. То есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично".

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